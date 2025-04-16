Диетолог Арзамасцев призвал питаться небольшими порциями

Диетолог Евгений Арзамасцев в интервью «Газете.Ru»объяснил феномен пищевой комы — чувства сонливости и утомляемости после обильного приема пищи.

Специалист отметил, что подобная реакция организма вызвана нарушением сбалансированного питания, когда человек пропускает приемы пищи и позже восполняет дефицит калорий, поглощая большее количество еды за один раз, написали «Известия».

Процесс пищеварения провоцирует приток крови к органам пищеварения, что уменьшает активность мозга и создает субъективное ощущение расслабленности и желания отдохнуть. Подобный физиологический механизм восходит к древним инстинктам, когда после удачной охоты древние люди позволяли себе длительный отдых.

Арзамасцев рекомендует питаться небольшими порциями, равномерно распределяя суточную норму калорий, чтобы избежать состояния постпрандиальной астении.

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