Диетолог Анищенкова отметила, что испорченное мороженое может иметь неприятный запах и кислый привкус

Определить испорченное мороженое можно по нескольким признакам, сообщила эксперт по качеству продуктов Ольга Анищенкова. В разговоре с Lenta.ru специалист отметила, что особое внимание стоит уделить внешнему виду, запаху и вкусу продукта.

«Стоит обратить внимание на внешний вид изделия. Если форма продукта деформировалась, это уже повод насторожиться. Еще один тревожный сигнал — поврежденная или вздутая упаковка», — сказала Анищенкова.

Она добавила, что испорченное мороженое может иметь неприятный запах и кислый или прогорклый привкус, написало URA.RU.

Эксперт рекомендует воздерживаться от покупки мягкого мороженого, которое наливают в вафельный рожок через автоматы, чтобы лишний раз не рисковать. Срок годности продукта зависит от его состава. Быстрее всего портится сливочное, ореховое или карамельное мороженое.

Сорбеты и фруктовый лед менее подвержены порче из-за низкого содержания жиров и молочных компонентов. Однако при повторной заморозке они также теряют вкус и однородность, уточнила спикер.