Диетолог Амати назвала творог одним из самых ценных источников белка

Творог постепенно возвращается в роли одного из основных продуктов в самые популярные диеты. О его полезных свойствах рассказала изданию The Telegraph доктор Федерика Амати, сообщила Мойка78 .

Она отметила, что, в первую очередь, творог представляет собой один из самых ценных источников белка. В нем этого элемента почти в 2,5 раза больше, чем в яйце. Кроме того, этот продукт содержит казеин, включающий в себя девять главных аминокислот.

Наконец, он в твороге достаточно мало калорий, и он вызывает достаточно быстрое насыщение, что делает его незаменимым спутником стремящихся сбросить лишний вес.