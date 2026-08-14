Диетолог Аманда Сауседа отметила, что слишком много клетчатки может привести к проблемам с пищеварением

Диетолог Аманда Сауседа в беседе с изданием Prevention заявила, что употребление большого количества клетчатки может негативно сказаться на здоровье человека.

Специалист подтвердила пользу пищевых волокон, которые содержатся в бобах, орехах и овощах. Они положительно влияют на пищеварение, сердечно-сосудистую систему, регуляцию уровня сахара в крови и обмен веществ, пишет TheRussianNews.ru.

Однако Аманда Сауседа отметила, что слишком много клетчатки может привести к проблемам с пищеварением, например, к запору.

«Клетчатка помогает улучшить работу кишечника, но ее избыток может замедлить перистальтику», — объяснила диетолог.

Она добавила, что большое количество нерастворимой клетчатки ускоряет прохождение пищи по пищеварительному тракту, что может стать причиной диареи.