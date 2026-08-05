Диетолог Алтунина предостерегла от похудения на гречке и курице

Врач-диетолог и эндокринолог «СМ-Клиники» Анастасия Алтунина рассказала « Газете.ru », что монодиета на гречке и куриной грудке может навредить здоровью.

По словам эксперта, несмотря на то что гречка является источником сложных углеводов и клетчатки, а курица — качественного белка, такой рацион не обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами. В нем нет нужного разнообразия, в том числе омега-3 жирных кислот, которые важны для работы мозга, сердца и нервной системы, добавило Ura.ru.

Алтунина предупредила, что при длительном дефиците жиров могут ухудшаться состояние кожи и волос, а также нарушаться усвоение жирорастворимых витаминов A, D, E и K.

Кроме того, врач обратила внимание на психологическую сторону вопроса. По ее словам, после месяца однообразного питания многие возвращаются к привычному рациону и быстро набирают потерянный вес. Это приводит к эффекту «качелей», когда периоды жестких диет сменяются срывами.

Эндокринолог подчеркнула, что быстрое снижение веса не всегда означает уменьшение жировой ткани. При отсутствии сбалансированного питания и силовых нагрузок организм может терять мышечную массу.