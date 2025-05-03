Девочка с «маской Бэтмена» вернулась в Россию для лечения

«Известия»: Луна Феннер после удаления родимого пятна вернулась на лечение в РФ

Американская девочка Луна Феннер с редкой патологией в виде родимого пятна, напоминающего маску Бэтмена, вернулась с семьей в Санкт-Петербург для продолжения лечения. Об этом сообщили «Известия» .

«Она очень ждет этой операции, она хочет поскорее это все закончить, закончить другие части лица. Думаю, она счастлива», — рассказала мама девочки, Кэрол Феннер.

Курс лечения займет 2,5 месяца и будет проводиться в частной клинике.

У Луны с рождения была редкая патология. У нее обнаружили меланоцитарный невус на лице — родимое пятно, которое может вызвать рак кожи. В США врачи не смогли помочь девочке, и несколько лет назад за ее лечение взялись специалисты из Краснодара.

В Краснодаре девочке провели первые операции. После них на ее лице остались рубцы. В 2024 году ребенка прооперировали в Петербурге — убрали 50% поверхности рубцовой ткани и остатки невуса, восстановили смыкание век левого глаза, сделали пластику века.