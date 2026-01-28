Детский невролог Неврюзина рассказала, что иногда головная боль может указывать на серьезные проблемы со здоровьем

Головная боль у детей — распространенная причина обращения к врачу. Даже у младших детей этот симптом встречается нередко. Детский невролог высшей категории «СМ-Клиники» для детей Галина Неврюзина рассказала «Известиям» , что иногда головная боль может указывать на серьезные проблемы со здоровьем.

Врач отметила, что существует несколько сотен разновидностей головной боли. Несмотря на это, родители и дети часто пытаются справиться с ней самостоятельно, используя обезболивающие препараты. К специалисту обращаются, когда приступы становятся регулярными и плохо поддаются привычному лечению.

Неврюзина подчеркнула, что повторяющиеся головные боли могут быть признаком скрытой патологии и требуют профессиональной диагностики. Они могут сопровождать интоксикацию при инфекциях и отравлениях, воспалительные процессы в носоглотке, нарушения кровообращения, связанные с проблемами шейного отдела позвоночника, а также инфекционные поражения головного мозга. У подростков частой причиной подобных жалоб становится вегетососудистая дистония.

Врач обратила внимание на симптомы, при которых необходима срочная медицинская помощь: внезапное появление очень сильной боли, потеря сознания, судороги, нарушения зрения и чувствительности, высокая температура и нарастание интенсивности приступов.

Самолечение и использование народных методов могут «смазать» клиническую картину и затруднить постановку диагноза. Современные методы обследования позволяют своевременно выявить причину головной боли и подобрать эффективное лечение, подчеркнула специалист.