Дерматовенеролог рассказала, что у каждого пятого человека есть болезнь ногтей

По данным специалистов, каждый пятый человек сталкивается с заболеваниями ногтей. Около 50% от всех случаев составляют грибковые инфекции, тогда как оставшиеся 50% приходятся на дистрофические изменения (ониходистрофия), как врожденного, так и приобретенного характера. Ониходистрофия может быть признаком системных заболеваний внутренних органов или онкологии. Об этом рассказала дерматовенеролог и косметолог тверского филиала «Клиники Фомина» Наталья Петрушова, передала «Вечерняя Москва».

По ее мнению, стоит обратиться к врачу, если человек заметил ряд симптомов, даже на одном ногте. К таким признакам относятся: изменение цвета ногтевой пластины (желтый, зеленый, коричневый, белый), появление белых пятен, изменения в структуре — поверхность стала ребристой или шероховатой.

Также стоит насторожиться, если ноготь утолщился или наоборот стал тоньше, а также ломким и мягким. Кроме того, плохим признаком является искривление пластины, отделение от ногтевого ложа и наличие пустот под ногтем.

При наличии хотя бы одного из этих симптомов рекомендуется немедленно проконсультироваться с дерматологом. Специалист проведет тщательный осмотр, дерматоскопию, а при необходимости назначит диагностические анализы, соскобы и биопсию. Эти процедуры помогут установить диагноз и вовремя начать лечение, подчеркнула Петрушова.