Дерматовенеролог Михайлова: сильно зажаренные продукты и рафинированный сахар приводят к раннему старению кожи

Правильное питание — один из главных помощников в погоне за красотой и здоровьем. Однако существуют продукты, которые могут привести к преждевременному старению, рассказала «Известиям» кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог Наталья Михайлова.

По словам специалиста, речь идет о продуктах, которые запускают в организме процесс гликации. Это происходит за счет избытка молекулы сахара, которая сшивает между собой волокна коллагена. Процесс называется гликостарением. Он выражается провисанием и обезвоживанием кожи на лице, темными кругами под глазами и отеками.

Опасность кроется в сильно зажаренных продуктах, газировке, белом хлебе, молочных продуктах животного происхождения и быстрых углеводах — сладости, выпечка, мед, сладкие покупные соусы, резюмировала Михайлова.