Дерматовенеролог Михайлова: некачественная косметика и жирные SPF-средства могут привести к акнеподобному дерматозу

Высыпания на коже, схожие с акне, но имеющие другие факторы появления, объединяют в группу заболеваний под названием акнеформные дерматозы. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Наталья Михайлова в интервью «Газете.Ru».
Специалист отметила, что главная причина образования такого дерматоза кроется в избыточной выработке себума — кожного сала. Он создает благоприятную среду для развития большого количества бактерий, которые вызывают воспаления.
Закупорка кожи и акнеподобный дерматоз также может стать следствием использования некачественной косметики и жирных солнцезащитных средств, добавила Михайлова.
Тренера и воспитанника секции по гребле в Шатуре наградили знаками отличия
«Смолинского маньяка» отправили на принудительное лечение
Дети участников СВО из Подмосковья посетили экскурсию на Байконур
Открытая тренировка по кроссфиту для молодежи прошла в Котельниках
Россиянам напомнили сроки уплаты налогов за детей
Путин распорядился установить День морской пехоты 27 ноября
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте