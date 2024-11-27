Дерматовенеролог Михайлова: некачественная косметика и жирные SPF-средства могут привести к акнеподобному дерматозу

Высыпания на коже, схожие с акне, но имеющие другие факторы появления, объединяют в группу заболеваний под названием акнеформные дерматозы. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Наталья Михайлова в интервью «Газете.Ru».