Дерматовенеролог Михайлова: некачественная косметика и жирные SPF-средства могут привести к акнеподобному дерматозу

Высыпания на коже, схожие с акне, но имеющие другие факторы появления, объединяют в группу заболеваний под названием акнеформные дерматозы. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог Наталья Михайлова в интервью «Газете.Ru».

Специалист отметила, что главная причина образования такого дерматоза кроется в избыточной выработке себума — кожного сала. Он создает благоприятную среду для развития большого количества бактерий, которые вызывают воспаления.

Закупорка кожи и акнеподобный дерматоз также может стать следствием использования некачественной косметики и жирных солнцезащитных средств, добавила Михайлова.

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