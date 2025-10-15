Дерматовенеролог Кызымко рассказала, что мыть руки достаточно 5-8 раз в день

В честь Всемирного дня чистых рук, который отмечается 15 октября, дерматовенеролог и косметолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко рассказала Life.ru о принципах гигиены рук, основанных на доказательной медицине.

По словам дерматовенеролога, качество процесса важнее количества раз. В среднем достаточно пять-восемь раз в день, включая обязательные моменты: перед едой и приготовлением пищи, после посещения туалета, возвращения домой, контакта с животными или грязью, кашля, чихания или сморкания.

Кызымко отмечает, что обычное мыло не уступает специальным продуктам. Антибактериальное мыло оправдано в особых ситуациях, например, при уходе за больными. Частое применение антибактериальных средств может нарушить естественный баланс микрофлоры кожи.

Частое мытье сушит кожу, особенно зимой. Специалисты рекомендуют пользоваться увлажняющим кремом, особенно людям с чувствительной кожей. Однако постоянное использование крема необязательно, если кожа нормально переносит гигиенические процедуры.