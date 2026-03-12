Дерматовенеролог Кондрахина отметила, что средства с гиалуроновой кислотой помогут восстановить кожу после зимы

Для восстановления кожи после зимы необходим комплексный подход, включающий увлажнение, защиту от солнца, полноценный сон и правильное питание. Заведующий консультативно-диагностическим центром Государственного научного центра дерматовенерологии и косметологии Минздрава России, врач-дерматовенеролог, доктор медицинских наук Ирина Кондрахина в разговоре с «Известиями» поделилась рекомендациями по уходу за кожей в весенний период.

Специалист объяснила, что из-за сухого воздуха в помещениях зимой кожа может терять влагу и становиться более чувствительной. Весной важно уделить особое внимание интенсивному увлажнению кожи, используя средства с гиалуроновой кислотой и компонентами, восстанавливающими липидный барьер. Также необходимо использовать солнцезащитные средства с SPF не ниже 30, чтобы защитить кожу от ультрафиолетового излучения и предотвратить преждевременное старение.

Кондрахина подчеркнула, что полноценный сон также важен для здоровья кожи, так как в ночные часы активизируются процессы восстановления клеток и синтеза коллагена. Прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая активность способствуют улучшению микроциркуляции и обменных процессов в коже.

По мнению врача, питание также играет важную роль в состоянии кожи. Отсутствие фастфуда и избытка быстрых углеводов снижает риск воспалительных элементов и улучшает внешний вид кожи.