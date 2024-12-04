Дерматовенеролог Хаустова: регулярная физическая нагрузка поможет избежать набора лишнего веса зимой

В холодную погоду и короткий световой день люди все чаще тянутся к высококалорийной и жирной пище. В результате за зиму многие набирают лишние килограммы. Как сохранить вес, рассказала врач-дерматовенеролог Софья Хаустова в беседе с Ura.ru .

По словам специалиста, прежде всего нужно пересмотреть свой рацион питания. В него следует добавить большое количество свежих овощей, фруктов, постного мяса, рыбы и цельнозерновых продуктов.

Не стоит забывать про физическую активность. Регулярные упражнения по 30 минут в день помогут не только держать вес под контролем, но и поднимут настроение.

Увеличению аппетита и нарушению обмена веществ способствует недосыпание. Важно спать не меньше семи-восьми часов, при этом отход ко сну должен быть не позднее 23:00, заключила Хаустова.