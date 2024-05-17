Дерматовенеролог Денисевич посоветовала не делать тату на животе, кистях и стопах | 360°

Здоровье 17 мая 2024, 12:16 Дерматовенеролог Денисевич посоветовала не делать тату на животе, кистях и стопах

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Современные татуировки выглядят очень эстетично, однако по-прежнему есть места, на которые рисунки лучше не наносить. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Светлана Денисевич, передала «Вечерняя Москва».

Она объяснила, что лучше не делать татуировки на животе. Из-за колебания веса рисунок может растянуться или на нем появятся растяжки.

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Также не рекомендуется делать тату на кистях и стопах. Во-первых, наносить рисунки на эти места довольно больно. Кроме того, узор быстро стирается и требует обновления.

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