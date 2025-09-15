Дерматовенеролог Анчикова рассказала, что адаптивный SPF-крем не нужно обновлять каждые два часа
Врач-косметолог, дерматовенеролог марки d'Alba Екатерина Анчикова сообщила «Газете.Ru» о преимуществах адаптивных солнцезащитных кремов.
Эксперт заявила, что адаптивная технология обеспечивает необходимый уровень защиты без повторного нанесения каждые два часа. Также ожидается меньший раздражающий эффект на кожу по сравнению с химическими факторами защиты.
По словам Анчиковой, в основе технологии лежат электронные наночастицы, которые действуют как микроскопические «умные зеркала». Они автоматически подстраивают уровень защиты в зависимости от интенсивности ультрафиолета.
Дерматолог отметила, что технологии адаптации могут быть встроены не только в сам крем, но и в его контейнер, например, в виде мини-УФ-датчика. Кроме того, в составе крема могут присутствовать микрокапсулы с различными активами, которые высвобождаются в ответ на изменения кожи.