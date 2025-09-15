Дерматовенеролог Анчикова рассказала, что адаптивный SPF-крем не нужно обновлять каждые два часа

Эксперт заявила, что адаптивная технология обеспечивает необходимый уровень защиты без повторного нанесения каждые два часа. Также ожидается меньший раздражающий эффект на кожу по сравнению с химическими факторами защиты.

По словам Анчиковой, в основе технологии лежат электронные наночастицы, которые действуют как микроскопические «умные зеркала». Они автоматически подстраивают уровень защиты в зависимости от интенсивности ультрафиолета.

Дерматолог отметила, что технологии адаптации могут быть встроены не только в сам крем, но и в его контейнер, например, в виде мини-УФ-датчика. Кроме того, в составе крема могут присутствовать микрокапсулы с различными активами, которые высвобождаются в ответ на изменения кожи.