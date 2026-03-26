Дерматологи отметили, что для синтеза витамина D достаточно 15–30 минут солнечных ванн в день

С приходом тепла многие стремятся восполнить дефицит витамина D после зимы. Однако миф о необходимости многочасового пребывания на солнце для получения этого витамина развеян современными исследованиями и опытом дерматологов, написал «Петербург2» .

Дерматологи утверждают, что длительная солнечная ванна не только неэффективна, но и опасна для кожи. Для синтеза витамина D достаточно 15–30 минут в день, при условии, что открыты руки и ноги. Лицо и грудь лучше защищать, так как эти зоны наиболее уязвимы к фотостарению и риску новообразований.

Эксперты подчеркивают, что после 30 минут на солнце синтез витамина D прекращается, а риск повреждения кожи только растет. Поэтому важно не переусердствовать и не забывать о защите — легкая одежда, головной убор и крем с SPF для открытых участков. Такой баланс помогает поддерживать здоровье и молодость кожи, не жертвуя при этом необходимыми витаминами.

Привычка к коротким солнечным прогулкам становится частью городского стиля жизни. Женщины выбирают комфорт и безопасность, а не устаревшие стандарты красоты. Это отражает более широкую тенденцию: забота о себе и своем здоровье выходит на первый план, а мода на «шоколадный» загар постепенно уходит в прошлое.