Дерматолога Мошкова посоветовала наносить любое ухаживающее средство за полчаса до выхода на улицу

Врач-дерматолог Елена Мошкова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала, как ухаживать за кожей зимой. По словам специалиста, в зимний период снижается секреция кожного сала, а его состав меняется — оно становится более густым. Из-за этого может появиться ощущение, что жирная кожа стала более сухой, хотя тип кожи не изменился.

Кроме того, зимой легко спутать шелушение или сухость кожи с дерматологическим заболеванием.

«Если мы говорим про сухость, нужно брать насыщенный крем, если мы говорим про себорейный дерматит, ни в коем случае его нельзя использовать», — подчеркнула эксперт.

Дерматолог рекомендует наносить любое ухаживающее средство за полчаса до выхода на улицу. При этом в магазинах можно увидеть «зимние крема».

«Маркетологи могут назвать средства как угодно для того, чтобы повысить спрос на данные покупки. Согласна, с одной стороны удобно, с другой стороны — затуманивает разум нашим конечным потребителям, пациентам в выборе уходовых средств за кожей лица. Говоря про зимний крем, как вы сказали, с точки зрения дерматологии, нет особо разницы», — отметила Елена Мошкова.