Дерматолог Жовтан предупредила, что солярий и фототерапия повышают риск развития онкологии

Дерматолог Наталия Жовтан в интервью NEWS.ru рассказала, что посещение солярия и прохождение фототерапии могут спровоцировать развитие онкологии из-за ультрафиолетового излучения. Она подчеркнула, что даже лечебные методы требуют строгого врачебного контроля.

По словам специалиста, солярии — это доказанный канцероген первого класса по классификации ВОЗ. Их посещение в возрасте до 30 лет повышает риск развития меланомы. Любое искусственное УФ-излучение с целью загара приводит к прямому повреждению ДНК меланоцитов.

Фототерапия без протоколов также увеличивает онкологические риски. Назначение узкополосной средневолновой фототерапии или ПУВА-терапии для лечения псориаза или витилиго может осуществляться только врачом-дерматологом. Такие процедуры применяются строго по показаниям, с подсчетом курсовой дозы и пожизненным мониторингом пациента, пояснила Жовтан.