Дерматолог Жабоева посоветовала обновлять SPF-крем каждые три часа

Дерматолог-косметолог Светлана Жабоева дала советы по выбору SPF-крема. Средство необходимо использовать круглый год, однако в зависимости от сезона нужно менять степень защиты, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.
По словам врача, в зимний период в городских условиях достаточно применять солнцезащитное средство с фактором защиты SPF до 15, однако если кожа склонна к появлению пигментных пятен, то лучше выбрать SPF до 30.
«С первыми лучами солнца нужно обязательно переходить на крем с большей защитой — от 25 и выше», — предупредила медик.
Жабоева посоветовала обновлять продукт каждые три часа. При отдыхе на морском побережье нужно наносить новый слой после каждого захода в воду, подчеркнула специалист.
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