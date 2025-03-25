Дерматолог Жабоева посоветовала обновлять SPF-крем каждые три часа

Дерматолог-косметолог Светлана Жабоева дала советы по выбору SPF-крема. Средство необходимо использовать круглый год, однако в зависимости от сезона нужно менять степень защиты, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik .

По словам врача, в зимний период в городских условиях достаточно применять солнцезащитное средство с фактором защиты SPF до 15, однако если кожа склонна к появлению пигментных пятен, то лучше выбрать SPF до 30.

«С первыми лучами солнца нужно обязательно переходить на крем с большей защитой — от 25 и выше», — предупредила медик.

Жабоева посоветовала обновлять продукт каждые три часа. При отдыхе на морском побережье нужно наносить новый слой после каждого захода в воду, подчеркнула специалист.