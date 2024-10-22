Дерматолог Жабоева посоветовала мазать руки кремом после каждого контакта с водой

Кожа рук очень тонкая и подвержена раздражениям, особенно осенью с понижением температуры, пояснила дерматолог Светлана Жабоева в беседе с радио Sputnik .

По ее словам, руки постоянно вступают в контакт с водой и химическими веществами, что ухудшает защитный барьер кожи. В межсезонье, когда на улице холодно и отопление создает сухой воздух, нарушается гидролипидный баланс, что может привести к заболеваниям, таким как экзема или псориаз. Поэтому важно уделять особое внимание уходу за руками в осенний период.

Рекомендуется использовать кремы или увлажняющие средства после каждого контакта с водой и обязательно на ночь. Также следует защищать руки от холода, носить перчатки или варежки, чтобы предотвратить повреждения чувствительной кожи.