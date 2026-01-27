Дерматолог Зейналова предупредила, что плотный макияж зимой может привести к шелушению и раздражению кожи

Врач-дерматолог и врач-миколог «СМ-Косметология» Александра Зейналова в разговоре с «Газетой.Ru» поделилась информацией о том, как зимний макияж может негативно сказаться на коже. Холод, резкие перепады температур и сухость в помещениях — все это влияет на состояние кожи.

По словам эксперта, в холодное время года сальные железы работают слабо, а гидролипидный барьер кожи становится уязвимым. Мороз вызывает сужение капилляров, что приводит к ухудшению кровообращения. Влага с поверхности кожи быстро испаряется, вызывая сухость и шелушение.

«Многие тональные кремы, особенно матовые и долгоиграющие, содержат вещества, которые зимой работают против кожи», — привел слова врача сайт «Известия».

Среди таких веществ — спирты и абсорбенты, которые дополнительно обезжиривают и обезвоживают кожу. Зейналова предупредила, что регулярное использование плотного макияжа зимой может привести к усилению сухости, шелушению и раздражению кожи. Она рекомендовала использовать тональные средства с увлажняющими компонентами, такие как BB- или CC-кремы, и отказаться от матирующих и стойких текстур.

Также дерматолог посоветовала отказаться от пудры или использовать ее минимально, выбирая рассыпчатые минеральные варианты без талька. Перед выходом на улицу стоит наносить защитный крем на самые уязвимые зоны лица.