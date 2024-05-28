Дерматолог Заславский предупредил, что выпадение волос может быть симптомом сифилиса

Внезапная потеря волос может говорить о целом ряде нарушений в организме человека и быть симптомом опасных заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказал дерматолог, заслуженный врач Российской Федерации, профессор Денис Заславский.

В частности, выпадение волос может говорить о вторичном сифилисе или поздних стадиях нейросифииса. В этом случае также обычно появляются белые пятна в районе шеи или на теле.

Как добавил сайт KP.RU, подтвердить нейросифилис можно лишь при помощи спинномозговой пункции. Пациенты часто отказываются от этой болезненной процедуры, однако это единственный способ уточнить диагноз.

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