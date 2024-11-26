Дерматолог Выгонова: не стоит проводить много времени на улице после химического пилинга

Косметолог, дерматолог и трихолог Ирина Выгонова рассказала, как предотвратить обветривание кожи в зимний период. Так, дома необходимо установить увлажнители воздуха, передала «Вечерняя Москва».

Врач посоветовала защищать открытые участки тела перчатками, шарфами и головными уборами. Кроме того, нужно регулярно использовать средства с питательными текстурами.

«Не следует проводить слишком много времени на улице в холодное время года, если накануне вы делали химический пилинг, шлифовку лица или микроигольчатый RF-лифтинг», — добавила специалист.

Выгонова также рекомендовала мужчинам воздержаться от бритья щетины или бороды перед спортивными занятиями на улице, добавил RT.