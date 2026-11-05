Дерматолог Венская назвала фейс-фитнес неэффективным и опасным методом

Фейс-фитнес не способен подтянуть овал лица и может спровоцировать появление заломов из-за спазма мышц. Об этом сайту «ТСН24» сообщила дерматолог клиники «Альфскрин» Мария Венская.

Врач объяснила, что мимические мышцы прикреплены к коже, поэтому увеличить их объем упражнениями невозможно. Дополнительное напряжение усиливает гипертонус и приводит к спазмам, углубляющим морщины.

Единственным положительным эффектом гимнастики специалист назвала улучшение кровоснабжения, однако рекомендовала заменить такие упражнения массажем. Кроме того, фейс-фитнес противопоказан при гипертонии, онкологических и острых кожных заболеваниях, воспалении лицевого нерва, а также при травмах лица и шеи.