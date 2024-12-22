Дерматолог Варенова рассказала об опасности горячего душа

Дерматолог из Нижнего Новгорода Татьяна Варенова предупредила об опасности долгого нахождения под горячим душем. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По словам Вареновой, это может негативно сказаться на коже, так как горячая вода раздувает лимитную пленку, которая помогает коже удерживать влагу. В результате кожа может начать шелушиться, добавил newsnn.ru.