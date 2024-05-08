Дерматолог Суворова: наиболее пагубно влияют на здоровье солнечные лучи с 11 утра до 16 часов дня | 360°

Здоровье 08 мая 2024, 11:00 Дерматолог Суворова: наиболее пагубно влияют на здоровье солнечные лучи с 11 утра до 16 часов дня

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Наибольший вред для кожи оказывают солнечные лучи в период с 11 утра до 16 часов дня. В это время лучше исключить нахождение на открытом солнце и пользоваться средством с самой сильной степенью SPF, рассказала «Известиям» врач-дерматолог Марина Суворова.

Медик предупредила, что какая-то часть ультрафиолетовых лучей способна пройти даже сквозь тонкую одежду. Это говорит о том, что нужно пользоваться солнцезащитными средствами перед каждым выходом из дома.

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Правила применения крема выглядят следующим образом: около трех граммов нужно нанести на лицо, 10 граммов на голову, руки и шею и 30 граммов на все оставшееся тело, пояснила специалист.