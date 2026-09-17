Дерматолог Стахурлова дала советы по уходу за кожей в осенний период

Врач-дерматолог Виктория Стахурлова рассказала в интервью радио Sputnik , как правильно ухаживать за кожей осенью. Она отметила, что осенний период является стрессовым для кожи, поэтому важно подобрать эффективный уход.

По словам врача, необходимо очищать кожу нежно и деликатно, не пересушивая ее. Важно, чтобы не было чувства стянутости и сухости. Очищать кожу нужно два раза в день. Увлажнение и тонизация должны быть полноценными. На ночь рекомендуется использовать питательные и стимулирующие средства, такие как насыщенные кремы и сыворотки с ретинолом и азелаиновой кислотой. Также важно защищать кожу от воздействия УФ-лучей.

Кроме того, осень — это время подготовки кожи к агрессивным косметологическим процедурам, таким как лазерная шлифовка, фотоомоложение, удаление сосудистых образований и новообразований кожи.