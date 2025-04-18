Многие считают прыщи исключительно проблемой подростков, хотя нередко они возникают и у взрослого населения. Причины возникновения этого кожного заболевания раскрыла врач-косметолог и дерматолог клиники «СМ-Косметология» Анастасия Соколова в интервью изданию «Газета.Ru» .

Специалист поясняет, что основной причиной развития акне у взрослых являются колебания уровня гормонов. К примеру, гормон тестостерон способен активизировать работу сальных желез кожи, вызывая избыточное выделение жира (себума). Из-за этого создается благоприятная среда для роста бактерий, что способствует появлению воспалительных процессов и возникновению угревой сыпи, написали «Известия».

Кроме того, отметила доктор, сбои в работе эндокринной системы организма могут возникать вследствие различных факторов, включая период беременности, проблемы с функционированием щитовидной железы либо нарушение цикла менструации.