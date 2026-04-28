Дерматолог Скоромная рекомендовала отказаться от ретинола в уходе за кожей весной

Дерматолог Елена Скоромная предостерегла от использования жирных средств по уходу за кожей в весеннее время года, сообщил сайт VSE42.RU .

Специалист отметила, что такие средства подходят только для зимнего ухода при низких температурах. А весной плотные текстуры могут забить поры из-за повышения температуры и влажности, что приведет к комедогенному эффекту, привел слова эксперта сайт NEWS.ru.

Вместо жирных средств Елена Скоромная посоветовала использовать продукты с легкими увлажняющими компонентами, такими как гиалуроновая кислота и глицерин. Также врач рекомендовала включить в весенний уход процедуры с PHA-кислотами и отказаться от использования ретинола.