Дерматолог Скорогудаева указала на связь дефицита витамина D и появления прыщей весной

Высыпания на коже весной могут быть связаны с сезонным снижением иммунитета и дефицитом витамина D. Об этом сообщила дерматолог, эндокринолог и кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева в беседе с «Москвой 24» .

По словам врача, недостаток витамина D, важного для здоровья кожи, может вызвать появление гнойных высыпаний. Нутриент обладает способностью блокировать воспалительные процессы.

«Поэтому сейчас есть смысл сдать анализ крови на витамин D и при наличии дефицита начать восполнять его с помощью препарата, но в прописанной врачом дозировке», — посоветовала эксперт.

Медик также подчеркнула важность сбалансированного питания и сокращения продуктов с большим количеством простых углеводов, которые могут провоцировать воспаления на коже.