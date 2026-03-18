Дерматолог Скорогудаева указала на связь дефицита витамина D и появления прыщей весной
Высыпания на коже весной могут быть связаны с сезонным снижением иммунитета и дефицитом витамина D. Об этом сообщила дерматолог, эндокринолог и кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева в беседе с «Москвой 24».
По словам врача, недостаток витамина D, важного для здоровья кожи, может вызвать появление гнойных высыпаний. Нутриент обладает способностью блокировать воспалительные процессы.
«Поэтому сейчас есть смысл сдать анализ крови на витамин D и при наличии дефицита начать восполнять его с помощью препарата, но в прописанной врачом дозировке», — посоветовала эксперт.
Медик также подчеркнула важность сбалансированного питания и сокращения продуктов с большим количеством простых углеводов, которые могут провоцировать воспаления на коже.