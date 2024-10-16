Дерматолог Скорогудаева призвала россиян использовать крем после мытья рук с мылом

Кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева в беседе с радио «Говорит Москва» объяснила россиянам, почему крем для рук нужно наносить после каждого их мытья с мылом.

Дело в том, что моющие средства разрушают барьер кожи, смывая кислотную мантию, которая покрывают нашу кожу. Тем, у кого есть тяга мыть руки с мылом, не стоит забывать, что вот эта самая пленочка нуждается в замене, например, в виде крема.

Дерматолог пояснила, что именно липидная мантия обладает противовоспалительным действием и закисляет нашу кожу.