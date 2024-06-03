Дерматолог Скорогудаева призвала не экономить на солнцезащитных средствах

Не стоит покупать дешевые солнцезащитные средства, потому что они совершенно бесполезны. Таким мнением с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

По ее словам, ни в коем случае не стоит экономить на своем здоровье. Летом солнце очень агрессивное, поэтому, даже просто выходя на улицу, нужно наносить на кожу крем с SPF.

«Самый простой метод защититься от солнца: просто не надо выползать мордой под солнце в самое пекло. Шляпу, кепку надеть, просто уйти в тень, вот и все», — подчеркнула врач.

Она добавила, что средства за 200 рублей работать не будут, поэтому лучше выбирать крема подороже. Особенно серьезно подойти к выбору стоит людям с чувствительной кожей.