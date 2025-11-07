Дерматолог Скорогудаева предупредила, что самостоятельное удаление родинок может привести к развитию рака

Врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева сообщила «Москве 24» , что самостоятельное удаление родинок на коже может привести к развитию опухоли.

Специалист прокомментировала новость о появлении на маркетплейсах устройства для устранения дефектов кожи, работающего не с помощью лазера, а за счет электрического тока, вызывающего ожог.

«Методы удаления, или деструкции кожных элементов, — это в целом эффективная методика, позволяющая избавиться от ряда дефектов. Однако крайне важно выяснить, можно ли вообще трогать тот или иной элемент, так как любая неудачная попытка удаления может спровоцировать опухолевый процесс», — сказала Скорогудаева.

По ее словам, без консультации врача не стоит пытаться удалять что-либо на коже. Меланому легче заподозрить, поскольку обычно она пигментирована, но существуют и другие опухоли кожи. Только специалист сможет определить, что это за элемент, и предложить решение.

Дерматолог отметила, что лазеры и другие профессиональные методы деструкции, такие как криодеструкция и электродеструкция, являются эффективными подходами. Однако использование непрофессионального оборудования, например, устройств, купленных на маркетплейсах, может привести к повреждению кожи, спровоцировать онкологию, оставить на теле рубцы и шрамы.