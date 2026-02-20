Дерматолог Скорогудаева объяснила, что кожа лица у мужчин стареет медленнее из-за большего количества андрогенов

Мужчины зачастую ограничиваются минимальным набором уходовых средств для лица, полагаясь на естественную защиту кожи. Однако, как отмечает кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева, у мужчин возрастные изменения на лице в среднем проявляются медленнее, чем у женщин. Это связано с более высоким уровнем мужских половых гормонов — андрогенов, написала Общественная Служба Новостей .

«У мужчин, естественно, больше андрогенов, чем у женщин. Соответственно, кожа у них с себореей, то есть склонная к жирности. Сальная железа находится под контролем андрогенов — чем их больше, тем больше вырабатывается кожного сала», — объясняет дерматолог.

Андрогены обеспечивают более плотную структуру кожи у мужчин, что замедляет процессы старения. Кроме того, бритье способствует микроповреждениям рогового слоя, что запускает процесс регенерации кожи и также замедляет ее старение.

Однако, несмотря на естественные преимущества, мужчинам также полезно использовать уходовые средства. Особенно это касается случаев, когда кожа становится сухой или появляются дерматологические проблемы. В таких ситуациях увлажняющий крем может стать необходимым элементом ухода.

«Нужно ли мужчинам ухаживать за кожей? В принципе, чтобы она выглядела хорошо, конечно, желательно. Но каждый выбирает сам для себя», — резюмирует Скорогудаева.