Целлюлит не является заболеванием или следствием плохого ухода, а представляет собой естественную особенность строения женского тела. Об этом РИАМО сообщила врач-косметолог, дерматолог АО «Медицина» Елизавета Шухман.

По словам специалиста, неровности возникают из-за взаимодействия жировых долек и соединительнотканных перегородок, поэтому рельеф появляется даже у стройных женщин. На выраженность изменений влияют генетика, гормональный фон и возраст, а спорт и диеты не гарантируют полного избавления от них.

Шухман отметила, что кремы и обертывания не разрушают жировые клетки, а массаж дает лишь временный эффект за счет снятия отечности. При этом врач призвала не игнорировать тревожные симптомы: если кожа внезапно покраснела, стала горячей, болезненной или сильно отекла на одной ноге, необходимо срочно обратиться к специалисту.