Дерматолог Шевченко предупредил о опасных изменениях кожи, которые нельзя игнорировать

Врач-дерматолог Алексей Шевченко в разговоре с «Краснодарскими известиями» призвал не игнорировать изменения родинок и других образований на коже. В некоторых случаях за безобидными образованиями могут скрываться серьезные заболевания.

Специалист отметил, что пациенты часто не придают значения родинкам, кератомам и другим образованиям на коже. Однако участки кожи, которые постоянно подвергаются воздействию солнца или травмированию, требуют особого внимания.

По словам врача, настораживать должны изменения цвета и рельефа родинки, а также ее травмирование. Это касается и кератом. После солнечных ожогов, посещения солярия или сауны, а также после перегрева и теплового удара важно внимательно следить за состоянием кожи.

Людям с первым и вторым фототипами кожи следует быть особенно осторожными. Тем, у кого в семье были случаи меланомы, базалиомы, саркомы, лимфомы кожи или онкологических заболеваний других органов, не стоит откладывать визит к дерматологу.

Некоторые изменения кожи могут быть проявлением более серьезных заболеваний, в том числе паранеопластических проявлений, которые возникают на фоне опухолевого процесса в организме. При подозрении на онкологическое заболевание пациента направляют на дополнительное обследование, включая биопсию и гистологическое исследование.