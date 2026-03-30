Дерматолог Шевченко посоветовал отказаться от косметических чисток кожи

Дерматолог Алексей Шевченко в беседе с «Краснодарскими известиями» развеял популярные мифы о лечении акне.

Врач подчеркнул, что многие распространенные рекомендации по уходу за кожей могут принести больше вреда, чем пользы.

«Самый главный миф — это то, что чистками или косметическими выдавливаниями можно их (высыпания — прим. ред.) вылечить», — отметил Шевченко.

По его словам, на практике такие методы приводят к ухудшению состояния кожи и распространению воспаления, могут вызвать осложнения, включая гнойники, абсцессы и флегмоны.

Медик также предостерег от выдавливания фурункулов и себорейных прыщей в зоне лица, известной как «треугольник смерти». Кроме того, дерматолог указал на опасность самостоятельного приема витаминов, спортивных добавок и омега-кислот без назначения специалиста.