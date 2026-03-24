Дерматолог Шевченко подчеркнул, что питание играет важную роль в восстановлении кожи

Весной многие стремятся улучшить состояние кожи, однако дерматолог Алексей Шевченко в беседе с «Краснодарскими известиями» подчеркнула, что быстрого решения этой задачи не существует. По его словам, комплексный подход и терпение — ключ к успеху.

Эксперт отмечает, что питание играет важную роль в восстановлении кожи. Рацион должен быть сбалансированным и содержать достаточное количество жиров, белков и микроэлементов. Следует отказаться от фастфуда и «вредной» еды и напитков.

Также необходимо правильно ухаживать за кожей. Весной она становится более чувствительной, поэтому использование агрессивных моющих средств может привести к нежелательным последствиям. «Мы не рекомендуем использование агрессивных моющих средств, лучше средства наиболее гипоаллергенные, нежные и деликатные», — подчеркивает Шевченко.

Важны и базовые привычки: необходимо следить за частотой мытья кожи, используемыми средствами, наличием фильтров на воду и не допускать пересыхания кожи из-за чрезмерного очищения. И самое главное — не игнорировать сигналы организма.