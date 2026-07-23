Дерматолог Шефатова рассказала, что основная ошибка при использовании SPF-кремов — экономия средства при нанесении

Дерматолог Жанна Шефатова поделилась с aif.ru рекомендациями по защите кожи от солнечных ожогов. Она подчеркнула, что загар — это не признак здоровья, а реакция кожи на повреждение ультрафиолетом.

По словам специалиста, основная ошибка при использовании SPF-кремов — экономия средства при нанесении. Для нормальной защиты взрослого человека требуется около двух столовых ложек крема, написал KP.RU.

Шефатова отметила, что высокая цена крема не всегда гарантирует лучшую защиту кожи. Главное, чтобы у средства был достаточный SPF, защита от UVA и широкий спектр действия. Также дерматолог обратила внимание на то, что SPF-кремы чувствительны к теплу и солнечному свету: при длительном нахождении тюбика на солнце фильтры начинают разрушаться. Хранить крем лучше в тени при температуре до 25 °C.