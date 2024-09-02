Дерматолог Середина рассказала, что самыми вредными для кожи считаются продукты с быстрыми углеводами

Наиболее вредными для кожи являются продукты, содержащие быстрые углеводы, сахарозу и фруктозу. Об этом сайту «Страсти» рассказала врач-дерматолог Ольга Середина.

Медик пояснила, что эти вещества цепляются на концевые молекулы коллагена и уменьшают его прочность. В связи с разрушением коллагена на коже появляются первые морщины, написал сайт kp.ru.

Не менее губительными для кожи выступают выпечка, рафинированное масло и газировка. Все эти продукты нарушают перистальтику кишечника, из-за чего полезные бактерии уступают место вредным, пояснила Середина.

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