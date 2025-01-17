Дерматолог Самойлова: боль в корнях волос может сигнализировать о депрессии

Ощущение боли в корнях волос или коже головы, известное как триходиния, может указывать на наличие тревоги или депрессии. Об этом рассказала врач-дерматолог клиник DocMed и DocDeti Евгения Самойлова в беседе с сайтом «Газета.Ru» .

По данным эксперта, до 76% пациентов с триходинией имеют психопатологические расстройства, такие как тревога, депрессия или обсессивно-компульсивные расстройства. Также боль может быть связана с воспалением вокруг сально-волосяных фолликулов или повышенной экспрессией вещества P в волосяных фолликулах.

Кожа при этом может оставаться неизменной, но иногда наблюдается покраснение. Боль обычно вызывается раздражением, которое само по себе не доставляет дискомфорта, отметила Самойлова.