Дерматолог Самойлова: боль в корнях волос может сигнализировать о депрессии

Ощущение боли в корнях волос или коже головы, известное как триходиния, может указывать на наличие тревоги или депрессии. Об этом рассказала врач-дерматолог клиник DocMed и DocDeti Евгения Самойлова в беседе с сайтом «Газета.Ru».
По данным эксперта, до 76% пациентов с триходинией имеют психопатологические расстройства, такие как тревога, депрессия или обсессивно-компульсивные расстройства. Также боль может быть связана с воспалением вокруг сально-волосяных фолликулов или повышенной экспрессией вещества P в волосяных фолликулах.
Кожа при этом может оставаться неизменной, но иногда наблюдается покраснение. Боль обычно вызывается раздражением, которое само по себе не доставляет дискомфорта, отметила Самойлова.
Глава Серпухова провел первую в 2025 году встречу с жителями округа
«Отделалась испугом». Брат пострадавшей на Шри-Ланке россиянки рассказал о ДТП
Директора воронежского МФЦ уволили за отказ использовать компьютер
Почти 20 долгожителей поздравили с юбилеем на этой неделе в Истре
Жители Солнечногорска смогут принять участие в сдаче норм ГТО по бегу на лыжах
Встреча представителей администрации с активными жителями прошла в Истре
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте