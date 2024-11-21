Дерматолог Русак посоветовала использовать барьерный крем для защиты кожи лица и рук от холода

В холодное время года важно использовать барьерные кремы для защиты кожи лица и рук от обветривания. Об этом рассказала дерматолог Марина Русак в интервью РИАМО .

Она отметила, что наносить специальные средства необходимо за 15-20 минут до выхода из помещения. Кроме того, важно пить достаточное количество жидкости для предотвращения пересыхания кожи, приводит слова специалиста сайт kp.ru.

В помещение рекомендуется поставить увлажнители воздуха. При выборе очищающих средств лучше всего отдавать предпочтение продуктам, не содержащим спирт, заключила Русак.