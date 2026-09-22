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    Дерматолог Рамазанова назвала LED-маски самыми оправданными бьюти-гаджетами

    Врач-дерматолог «Клиники Фомина» Асият Рамазанова назвала LED-маски наиболее обоснованным домашним устройством для ухода за кожей. IPL-приборы могут уменьшать рост волос, а от микротоков не стоит ждать выраженного лифтинга, сообщает Здоровье Mail.

    LED-маски при регулярном использовании могут умеренно улучшать текстуру и тонус кожи, а также признаки фотостарения. При выборе устройства Рамазанова посоветовала изучить длины волн, мощность, равномерность света и исследования конкретной модели. При фоточувствительности и приеме повышающих ее препаратов нужна осторожность.

    Домашние IPL-устройства подходят для сокращения количества и скорости роста волос при контрасте между оттенком кожи и волосами. Они обычно неэффективны для седых, рыжих и очень светлых волос. При темной коже возрастает риск повреждения. Несоблюдение инструкции может привести к ожогу и гиперпигментации, пишут «Известия».

    Микротоки могут временно улучшить тонус кожи и уменьшить отечность, однако не заменяют профессиональные процедуры. Дерматолог не рекомендовала домашние RF-, ультразвуковые и HIFU-аппараты, а также вакуумные очистители пор. Базовый уход, фотозащита и лечение заболеваний кожи, по ее словам, важнее набора гаджетов.

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