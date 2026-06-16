Дерматолог Радина призвала отложить нанесение татуировки до осени

Врач-дерматолог Кристина Радина настоятельно рекомендует отложить нанесение татуировки до осени, поскольку лето является неблагоприятным временем для таких процедур. По ее словам, жара, пот и открытые раны создают идеальные условия для развития инфекций, нагноения и плохого заживления. Об этом сообщил Life.ru .

Проведение татуировки в жаркую погоду значительно увеличивает риск осложнений. Пот, содержащий хлорид натрия, бактерии и продукты обмена, попадая на свежую рану, которая образуется в результате микропроколов кожи, может вызвать раздражение и нагноение. Врач призывает отказаться от этой идеи в летний период, чтобы избежать неприятных последствий.

Кроме того, в жару сосуды расширяются, что приводит к усилению притока крови к коже. Это, в свою очередь, увеличивает отек и покраснение, что может негативно сказаться на качестве татуировки. Влажная среда под повязкой, создаваемая повышенным потоотделением, также способствует размножению бактерий, что еще больше увеличивает риск инфекций.