Дерматолог Радина отметила, что гель-лак не несет системной угрозы здоровью

Врач-дерматолог и косметолог Кристина Радина сообщила изданию Life.ru , что гель-лак не несет системной угрозы здоровью, если маникюр выполнен профессионально и используются качественные материалы.

По словам специалиста, ногти состоят из ороговевших клеток, содержащих кератин, и являются придатками кожи.

«То, что наносится на ногти, не попадает в организм», — подчеркнула дерматолог.

Основная опасность, по мнению Кристины Радиной, связана с аллергическими реакциями при контакте лака с кожей или при неполной полимеризации. Кроме того, вред могут нанести ошибки мастера: чрезмерное спиливание ногтя, травмы при снятии, пересушивание и риск грибковых инфекций при отслойках.