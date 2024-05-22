Дерматолог Пономарева рассказала, что к ожогу нельзя прикладывать лед, масло и сметану

К поврежденному участку кожи в результате ожога ни в коем случае нельзя прикладывать лед, масло или сметану. Об этом изданию Lenta.ru рассказала врач-дерматолог Дарья Пономарева.

Медик пояснила, что из-за неправильной обработки раны ожог может обернуться серьезными последствиями. Лед, по словам Пономаревой, слишком холодный и может вызвать обморожение в дополнение к ожогу, написал сайт kp.ru.

Масло, жир и сметана нарушают теплообмен тканей, за счет чего кожа перегревается и глубина ожога увеличивается. Кроме того, ни в коем случае нельзя смазывать ожог спиртовыми растворами и прокалывать образовавшийся пузырь, добавила дерматолог.