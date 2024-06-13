Дерматолог Паршина: мезотерапия поможет замедлить облысение у мужчин

Андрогенное облысение обусловлено генетическими и гормональными факторами. Этот процесс невозможно предотвратить, но можно замедлить с помощью мезотерапии, сообщила терапевт, врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Алена Паршина в беседе с«Газетой.ru».

По словам специалиста, при таком методе лечения пробирку с венозной кровью пациента помещают в центрифугу, плазму отбирают и обкалывают ею кожу головы маленькой иглой. Это способствует укреплению волосяных фолликулов, сообщил сайт kp.ru.

Также замедлить облысение возможно с помощью хирургического лечения, например, пересадки волос путем трансплантации, отметила Паршина.

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