Дерматолог Осман рассказала, как пользоваться сухим шампунем без вреда для волос

Сухой шампунь нельзя использовать чаще одного–двух раз в неделю, чтобы не нарушить гидролипидный баланс кожи головы. Об этом дерматолог-косметолог Мадина Осман рассказала «Вечерней Москве» .

Основные впитывающие вещества в таких средствах — рисовый или кукурузный крахмал, каолин либо силикаты: они связывают кожное сало. Дополнительно в формулу добавляют экстракты растений, витамины и легкие кондиционирующие агенты с подсушивающим действием. Потенциально раздражающими компонентами Осман назвала спирт, синтетические отдушки и агрессивные силиконы: при регулярном использовании они способны спровоцировать раздражение и усилить ломкость волос.

Универсального варианта, подходящего всем, нет. Для тонких и светлых прядей подойдут мелкодисперсные формулы без выраженного оттенка — это поможет избежать заметного налета. Для темных и густых волос лучше брать тонированные версии: они маскируют проборы и усиливают визуальный объем. При чувствительной коже и склонности к перхоти стоит выбирать гипоаллергенные линейки с успокаивающими ингредиентами, исключив высокое содержание спирта и резкие отдушки.