Дерматолог Осман рассказала, что синяки под глазами могут указывать на дефицит железа

Синяки под глазами — проблема, с которой может столкнуться каждый. Они придают лицу усталый вид и визуально прибавляют возраст. Пластический хирург и врач-дерматолог-косметолог Мадина Осман рассказала, как избавиться от этой неприятности. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Причины синяков могут быть разными: от недосыпа до серьезных заболеваний. Поэтому прежде чем приступать к лечению, важно выяснить причину.

Осман объяснила: «Самое очевидное — недостаток сна и хроническая усталость. Недосып приводит к тому, что кожа лица становится бледной и тонкой, из-за чего кровеносные сосуды, расположенные в области вокруг глаз, становятся более заметными. Хроническая усталость также может вызывать застой крови в мелких капиллярах, что придает коже под глазами синеватый оттенок».

Еще одной распространенной причиной является наследственность. Если у ваших близких родственников часто появляются синяки под глазами, то вероятность их появления у вас значительно возрастает. Это связано с генетически обусловленной тонкой и прозрачной кожей в области вокруг глаз.

Также синяки могут быть вызваны неправильным питанием и дефицитом витаминов. Несбалансированный рацион негативно сказывается на состоянии кожи. Особое внимание стоит уделить продуктам, содержащим витамины С и К, а также железо.