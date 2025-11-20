Дерматолог Омарова отметила, что сосудистые сеточки на лице могут появиться из-за нарушения кровообращения

Врач-дерматолог, косметолог Зарема Омарова рассказала «Известиям» , что сосудистые сеточки на коже лица, известные как купероз, являются реакцией на нарушения кровообращения и застой крови в мелких сосудах. Купероз может сопровождаться изменением цвета эпидермиса и потерей эластичности тканей.

«Чаще всего купероз и чувствительность кожи взаимосвязаны. Поэтому в зоне риска в первую очередь находятся люди со светлой и тонкой кожей — первого и второго фототипа, с чувствительной и сухой кожей», — указала врач.

Купероз не только косметический дефект, но и проявление серьезных нарушений: заболеваний внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, обменных и эндокринных расстройств. Поэтому при появлении сосудистой сеточки важно стабилизировать общее состояние и затем устранять местные проявления.

Для местного лечения применяют мази для укрепления сосудистых стенок, аскорутин, аскорбиновую кислоту. Эффективны также аппаратные методики: фототерапия, коагуляция лазером, озонотерапия, склеротерапия. Метод выбирается в зависимости от типа кожи и глубины расположения сосудов.

Домашний уход за проблемной кожей включает использование теплой воды и мягких гелей с нейтральным рН для умывания. Увлажнять дерму рекомендуется кремами с легкими текстурами и успокаивающим эффектом, содержащими экстракт алоэ, гиалуроновую кислоту, подчеркнула Омарова.